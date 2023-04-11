2023/04/11 | 12:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الورقة بـ145 ألف دينار عراقي في تعاملات بورصة الثلاثاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/11 | 12:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الورقة بـ145 ألف دينار عراقي في تعاملات بورصة الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الورقة بـ145 ألف دينار عراقي في تعاملات بورصة الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).