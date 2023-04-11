إثيوبيا.. وكالة أممية تحقق في سرقة وبيع مساعدات إنسانية

2023/04/11 | 12:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحقيقا في سرقة مساعدات غذائية وزعت خلال العمليات الإنسانية في إثيوبيا، وفقا لرسالة حصلت عليها الأسوشيتد برس.

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