2023/04/11 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بخمسة إرهابيين في بغداد ونينوى والانبار وصلاح الدين.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بعمليات استباقية وجهود حثيثة لقسم وشعب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تطيح بـ5 إرهابيين في 4 محافظات المركز الخبري الوطني.

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