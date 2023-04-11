جزء من مجموعة نادرة.. وعاء صيني

2023/04/11 | 12:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيع وعاء خزفي يبلغ قطره أقل من 11.43 سنتمترّا مقابل أكثر من 25 مليون دولار خلال أسبوع يزخر بمبيعات الأعمال الفنيّة الصينيّة في هونغ كونغ.

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