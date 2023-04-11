مصرف الرشيد يحدد موعد اطلاق السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية

2023/04/11 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد مصرف الرشيد، موعد اطلاق السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

وذكر المصرف في بيان أن “مصرف الرشيد يعلن موعد اطلاق السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية للموطنة رواتبهم لدى المصرف”.

وبين أن “المصرف حدد بداية الاسبوع المقبل سيكون بداية التقديم على السلف ومن خلال تطبيق مصرف الرشيد”.

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