وزير الكهرباء مصارحاً: مولات وجامعات

2023/04/11 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، إن مشكلة الجباية "ليست في منازل الفقراء".

وذكر فاضل في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "مشكلة الكهرباء (الجباية) ليست في منزل الفقير، منزل الفقير استهلاكه ليس عالياً، ونحن لا نريد أن نستهدف الفقير".

ومضى إلى القول إن "مشكلتنا بصريح العبارة بأصحاب الأحمال العالية، مولات ومحلات كبيرة ومدارس وجامعات متجاوزة على الطاقة".

وتابع، "نعمل حالياً على جباية مؤسسات الدولة، جزء من دوائر الدولة كان فيها مشاكل حتى بالمقاييس، وجدنا مواقع كثيرة بدون مقياس، واتخذنا قراراً بأنه ممنوع (أن تكون هناك) دائرة بدون مقياس، ونفاتح وزارة المالية لكي تستقطع المبالغ".

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