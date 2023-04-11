الانواء الجوية تحدد موعد بدء الحالة المطرية وانتهائها

2023/04/11 | 13:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً.

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