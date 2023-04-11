مكونة من 15 متهماً.. تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات بالمثنى 

2023/04/11 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات في محافظة المثنى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت مفارزنا من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات مكونة من 15 متهماً، بناءً على معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية".

وأضافت، "تم إيداع المتهمين التوقيف بموجب قرار قضائي عن جريمة تجارة المخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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