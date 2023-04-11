كمائن مُحكمة تطيح بـ5 ارهابيين في أربع محافظات

2023/04/11 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة إرهابيين في بغداد ونينوى والانبار وصلاح الدين.

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