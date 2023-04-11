2023/04/11 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرلمان العراقي، عزمه التحقق من الهجوم على مطار السليمانية الدولي في الأيام الماضية، مشيراً إلى تشكيل لجنة نيابية بعد الوقوف على التفاصيل. وفي توضيح صادر عن رئاسة مجلس النواب ذكرت الرئاسة أنها “بصدد التحقق من حادثة الإعتداء على … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يعلن عزمه التحقق من الهجوم على مطار السليمانية الدولي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يعلن عزمه التحقق من الهجوم على مطار السليمانية الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).