إيمانويل ماكرون في هولندا في زيارة محورها أوروبا

2023/04/11 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم فاليري لورو يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء زيارة دولة ليومين إلى هولندا، يلقي خلالها كلمة مرتقبة حول أوروبا بعد تصريحات موضع جدل أدلى بها خلال رحلته إلى الصين.ويستقبل الملك فيليم ألكسندر وزوجته ماكسيما ماكرون وزوجته بريجيت … Readmore

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