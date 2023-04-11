محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء

2023/04/11 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام

الرسمي يوم غد الأربعاء؛ بمناسبة ذكرى

استشهاد الامام علي (عليه السلام).

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه

"تقرر تعطيل الدوام الرسمي

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