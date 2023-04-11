كثرة شرب الماء خلال فترة السحور.. هل تحمي الصائمين من العطش؟

2023/04/11 | 13:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يقوم بعض الأشخاص بشرب كميات كبيرة من الماء خلال وجبة السحور لتجنّب العطش والجفاف أثناء الصيام خلال شهر رمضان..ما مدى صحة هذا الأمر؟

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