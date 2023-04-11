رئيس الجمهورية: ضرورة العمل على تنمية حركة السوق الداخلي وتقنين الاستيراد

2023/04/11 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، نقيب الأكاديميين مهند عبد الحسن هلال والوفد المرافق له.

وتم، خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، "بحث الواقع النقابي، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية إسهام النقابات والمنظمات والاتحادات في التطور العلمي والاطلاع على التقدم الذي يشهده العالم".

وأكد رشيد، "أهمية قيام النخب الأكاديمية بطرح رؤاهم على الحكومة من أجل النهوض بدورها في تحقيق أهدافها التنموية"، مشيراً إلى "ضرورة العمل على تنمية حركة السوق الداخلي وتقنين الاستيراد وتفعيل الصناعة الوطنية".

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