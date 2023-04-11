المالية تطلق رواتب شهر نيسان

2023/04/11 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، المباشرة بإطلاق تمويل الرواتب لشهر نيسان الحالي، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف.

ودعت الوزارة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات، إلى "الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد".

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