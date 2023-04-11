تركيا تتعهد بتسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتجديد الإقامات للمواطنين العراقيين

2023/04/11 | 13:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهدت تركيا، اليوم الثلاثاء، بتسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتجديد الإقامات للمواطنين العراقييّن.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أن “وكيل وزارة الخارجيَّة لشُؤُون التخطيط السياسيّ هشام العلويّ، التقى وكيل وزير الداخليَّة التركيّ، طيب صبري ارديل في مبنى وزارة الداخليَّة التركيَّة في أنقرة، بحضور سفير جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة ماجد اللجماويّ، ورئيس الدائرة القنصليَّة أحمد أمين، ورئيس دائرة الدول المجاورة محمد سلمان.”.

وأضافت، أن “الجانبين بحثا سُبُل تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتعزيز التعاون الأمنيّ بين البلدين، فضلاً عن الجُهُود الدوليَّة المُشترَكة لمُكافحة الإرهاب”.

وأكَّد الوكيل العلويّ، على “عمق العلاقات الثنائيَّة التي تربط العراق والجُمْهُوريَّة التركيَّة، والمصالح الكثيرة التي تجمع الشعبين الصديقين”، مُبيِّناً أنَّ “الحكومة الجديدة حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار كافة، ولاسيّما تركيا”.

وأضاف قائلا، أنَّ “العلاقات اليوم بين دول العالم تقوم على أساس تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة التحديات المُشترَكة، وتعزيز الروابط الإجتماعيَّة بين الشُعُوب، والعمل من أجل ضمان الإستقرار الإقليميّ كمقدمة لتحقيق التنميَّة والتكامل الإقتصاديّ في البلدين الجارين”.

وتطرق إلى “بعض المشاكل التي تواجه المواطنين العراقييّن المقيمين في الجُمْهُوريَّة التركيَّة”، داعيًا الجانب التركيّ إلى “تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح سمات الدخول للمواطنين العراقييّن الراغبين في زيارة تركيا، وكذا إجراءات تجديد الإقامات الخاصة بهم”.

من جانبه، قال وكيل وزير الداخليَّة التركيّ إنَّ “من ثوابت سياستنا الخارجيَّة إسناد العراق والوقوف إلى جانبه ودعمه في العديد من المجالات، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتيّة في المدن العراقيَّة، وتنمية القطاعات الحيويَّة المهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة”.

كما وعد بـ”النظر في تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتجديد الإقامات للمواطنين العراقييّن”.

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