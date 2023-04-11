"خيار مروع".. الأمم المتحدة تعلق على قرار طالبان منع النساء من العمل معها

2023/04/11 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن قرار حركة طالبان منع النساء من العمل معها في أفغانستان يضعها أمام "خيار مروع" إزاء مواصلة عملياتها في هذا البلد.

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