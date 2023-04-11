الحبس لموظف انتحل صفة مسؤول في هيئة النزاهة

2023/04/11 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الثلاثاء، صدور حكم حضوري بالحبس سنتين على مُوظَّف انتحل صفة مسؤول بأحد الأجهزة الرقابيَّـة، وتواصل مع أحد الإعلاميّين حول قضايا فساد.وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في […]

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