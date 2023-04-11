المحكمة الاتحادية تقضي بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور إلا بنص دستوري

2023/04/11 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور إلا بنص دستوري.وذكر بيان للمحكمة، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بوجوب ان […]

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