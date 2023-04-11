2023/04/11 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:ابراهيم الزبيدي ما يحدث دائما لأي حاكم استثنائي في أية دولة من دول العالموفي أية مرحلة من مراحل التاريخ حدثَ لصدام حسين.
فقد كُتبت، وسوف تظل تكت، عنه وعن سيرته...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدام حسين: شهادة أخيرة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فقد كُتبت، وسوف تظل تكت، عنه وعن سيرته...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدام حسين: شهادة أخيرة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدام حسين: شهادة أخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).