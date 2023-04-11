2023/04/11 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي ما يحدث دائما لأي حاكم استثنائي في أية دولة من دول العالموفي أية مرحلة من مراحل التاريخ حدثَ لصدام حسين.فقد كُتبت، وسوف تظل تكت، عنه وعن سيرته...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدام حسين: شهادة أخيرة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدام حسين: شهادة أخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).