الاتحاد الوطني الكردستاني يرد على تصريحات وزير الخارجية التركي

2023/04/11 | 14:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسد قوة رسمية مشاركة في التحالف الدولي

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