نشر 50 عجلة اسعاف ضمن الخطة الخاصة باستشهاد الإمام علي (ع)

2023/04/11 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ خطة طوارئ صحية لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والطبية للزائرين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، فيما أشارت الى أن الخطة تتضمن نشر 50 عجلة اسعاف.

وأكد مدير عام الدائرة عبد الله محمد الغزالي أن “الخطة الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)، بدأت منذ يوم أمس، بالتعاون ما بين غرفة عمليات الدائرة مع غرفة عمليات المحافظة والجهات ذات العلاقة فيها والعتبة العلوية المقدسة ودوائر الصحة في المحافظات المجاورة”.

وأوضح أن “الخطة تتضمن محورين: وقائي وعلاجي، ويشمل الجانب الوقائي الذي تقوم به فرق تابعة للرقابة الصحية بمتابعة ومراقبة سلامة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة للزائرين والتأكيد على الحصول على ماء صالح للشرب”.

وأضاف أن “الجانب العلاجي يتضمن نشر 50 عجلة اسعاف في الساحات والتقاطعات الرئيسة للتعامل مع الحالات الطارئة مع 16 مفرزة طبية في كل من مدينتي النجف الأشرف وقرب مسجد الكوفة المعظم مع تهيئة المفارز الطبية الثابتة، فضلاً عن المركز الصحي في المطار مع عجلة اسعاف ومفرزة مصرف الدم الرئيس داخل المدينة القديمة، ورفع درجة الاستعداد لجميع المؤسسات الصحية وتوفير الاحتياجات اللازمة من أدوية ومستلزمات طبية وتهيئة سيارات الاسعاف والسعة السريرية الجيدة في مستشفيات المحافظة وبعض الإجراءات الضرورية الأخرى” .

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