الديوانية تعطل غدا بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2023/04/11 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء.

وذكرت المحافظة، في بيان “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة استشهاد الإمام علي (عليه السلام)”.

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