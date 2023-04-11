بلومبرغ: سعر نفط العراق المتجه إلى الهند ينخفض وسط منافسة روسية

2023/04/11 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

انخفض سعر النفط العراقي المتجه إلى الهند في شباط، إذ أدى التدفق المستمر للخام الروسي إلى تقويض الموردين الآخرين.

بلغ متوسط سعر بيع النفط الخام من العراق إلى الهند 76.19 دولار للبرميل، مقارنة بـ 78.92 دولار في يناير، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة والصناعة الهندية.



بلغ متوسط سعر بيع الخام الروسي 72.14 دولار، أي أقل بشكل طفيف من يناير.



وفقا لبلومبرغ.:

برزت الهند والصين كمستهلكتين رئيسيتين للخام الروسي بعد أن تجنبه العديد من المشترين بسبب الحرب في أوكرانيا.



رسخ منتج "أوبك+" مكانته كأكبر مورد للنفط في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

كان النفط الخام من السعودية هو الأغلى بالنسبة للمشترين الهنود في فبراير، بمتوسط 87.66 دولار للبرميل، هذا بالمقارنة مع 85.84 دولار في يناير.



قالت الوزارة إن هذه البيانات أولية وتمثل النفط الذي يتم تسليمه إلى الميناء.



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