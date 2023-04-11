وسائل إعلام كويتية : جلسة مفاوضات حديثة ستعقد بين اللجنة الفنية القانونية الكويتية -العراقية

2023/04/11 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وسائل إعلام كويتية، إن جلسة مفاوضات حديثة ستعقد بين اللجنة الفنية القانونية الكويتية -العراقية المشتركة في الكويت في السابع من أيار/ مايو المقبل.

وبحسب صحيفة “القبس”، فإن الهدف من اللقاء سيكون مواصلة المحادثات في شأن ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، لافتة إلى أن الاجتماع المقبل سيكون الثالث بين الجانبين منذ استئناف المفاوضات.

ونقلت “القبس” عن مصادر قولها إن هناك “توافقا بين الكويت والعراق على الاستناد لخريطة بريطانية محددة”.

وأوضحت أن “المحادثات تشمل تفاصيل عدة، وبالتالي فإن من المرجح أن تستغرق وقتاً وإن كانت هناك رغبة بين البلدين لطي هذا الملف”، لافتة إلى أن “الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية”.

ورسَّمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت، لكن عملية الترسيم لم تشمل طول حدودهما البحرية، وتركت الأمر للبلدين لإيجاد حل لها.

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