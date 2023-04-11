عودة جميع المصافي الفرنسية للعمل بعد إضراب دام شهرا

2023/04/11 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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استأنفت شركة توتال إنرجيز عملياتها في مصفاة "جونفريفيل" التي تديرها الشركة في شمال فرنسا، اليوم الثلاثاء، لتصبح آخر مصفاة من بين أربع مصاف محلية تستأنف العمليات بعد إضراب دام شهرا.

وبدأ العمال إضرابا في مواقع "توتال إنرجيز" في السابع من مارس/ اذار ضمن احتجاج على مستوى فرنسا رفضا لاعتزام الحكومة رفع سن التقاعد ليصبح 64 عاما مما أثر على العمليات والتسليم من مواقع المستودعات.

وانتهي الإضراب في مصفاة "دونج" في الغرب ومصفاة "لا ميد" بالجنوب في السابع من أبريل/ نيسان فيما بدأت مصفاة "فيزان" في الشرق العودة إلى الخدمة في الرابع من نيسان.

ولم تتأثر محطات البنزين سلبا بالقدر ذاته خلال إضراب مارس/ اذار مقارنة مع تحرك مشابه في أكتوبر /تشرين الأول ضد أزمة تكاليف المعيشة عندما أدى إغلاق المصافي إلى نقص في منتج واحد من منتجات الوقود على الأقل في حوالي 31 بالمئة من المحطات الفرنسية.

وكانت شركة توتال إنرجيز قد حققت أرباح قياسية خلال 2022 هي الأعلى في تاريخها، بلغت 20,5 مليار دولار بارتفاع نسبته 28 بالمئة عن 2021، وباستثناء الخسائر المحاسبية المتعلقة بانسحابها من روسيا والبالغة 15 مليار دولار، بلغ صافي ربح الشركة دون العوامل الاستثنائية 36,2 مليار دولار.

المصدر: سكاي نيوز

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