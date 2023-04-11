2023/04/11 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة تطوير أنظمة التعامل المصرفي وتقليل الروتين، وذلك خلال استقباله وفد مجموعة الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية في قصر بغداد.

بيان رئاسي ذكر أنه "في مستهل اللقاء هنأ رئيس الجمهورية الوفد على تأسيس الرابطة متمنيا لهم النجاح في أداء أعمالهم".وأضاف، أن رئيس الجمهورية "تحدث عن ضرورة تطوير أنظمة التعامل المصرفي وتقليل الروتين، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المصرفية المتعلقة في الاستثمار وحركة رأس المال"، مشددا على "أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص الذي يستحق أن ينتعش من أجل النهوض بالمستوى المعيشي للمواطن، ودعم المعامل والتجار وأصحاب المصالح البسيطة".من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد عمل الرابطة في مختلف المحافظات، حيث أكدوا أنه يعتمد على النهج الإسلامي، مشيرين إلى أن المصارف الإسلامية كانت تعاني من عدم وجود قانون خاص بها حتى عام 2015.وأكدوا بحسب البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، "أنهم يعملون على تشجيع المواطنين على الإيداع والتعامل مع المصارف، وأن تكون القوانين جاذبة للمستثمر، حيث أشاروا إلى أن المصارف الأهلية تعمل على دعم استقرار سعر صرف الدينار في السوق، معربين عن أملهم بتعديل قانون تحصيل الديون الحكومية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس رشيد: ضرورة تطوير أنظمة التعامل المصرفي وتقليل الروتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس رشيد: ضرورة تطوير أنظمة التعامل المصرفي وتقليل الروتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).