زلزال بقوة 4 ريختر يضرب ولاية تركية جديدة

2023/04/11 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت مصادر اعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزال بقوة 4.3 درجة وقع عند الساعة 13:30 مركزه أغري.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فإن "زلزال بقوة 4.3 درجة وقع عند الساعة 13:30 مركزه أغري، وبعمق 1 كم".

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