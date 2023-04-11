2023/04/11 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - متابعة
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قالت مصادر اعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزال بقوة 4.3 درجة وقع عند الساعة 13:30 مركزه أغري.
وبحسب بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فإن "زلزال بقوة 4.3 درجة وقع عند الساعة 13:30 مركزه أغري، وبعمق 1 كم".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4 ريختر يضرب ولاية تركية جديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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