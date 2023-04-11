واشنطن: نعمل لتوفير طاقة موثوقة لجميع العراقيين



واشنطن: نعمل لتوفير طاقة موثوقة لجميع العراقيين
2023/04/11 | 14:48 - المصدر: المورد نيوز
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