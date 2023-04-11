"مشروع الجيل التالي".. واشنطن تنفق مليارات للقاحات وأدوية جديدة لكورونا

2023/04/11 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الأميركية، ومسؤول بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الحكومة الأميركية تعتزم إنفاق أكثر من خمسة مليارات دولار، في مسعى لتسريع جهود تطوير لقاحات وأدوية جديدة لمرض كوفيد-19.

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