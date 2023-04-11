2023/04/11 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لمهندسي مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، تسببت إحدى المجاري الرئيسية الممزقة في حدوث حفرة عميقة في الجزء العلوي من المدينة.ورغم أن الحفرة كانت بعمق 6 إلى 7 أقدام، إلا أن مهندسي الأشغال العامة أكدوا أن المشكلة الرئيسية كانت على عمق 18 قدمًا، فما هي؟

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