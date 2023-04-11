2023/04/11 | 15:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متعاط للمخدرات يترك 4 من أطفاله في أحد شوارع بغداد ويلوذ بالفرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/11 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متعاط للمخدرات يترك 4 من أطفاله في أحد شوارع بغداد ويلوذ بالفرار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متعاط للمخدرات يترك 4 من أطفاله في أحد شوارع بغداد ويلوذ بالفرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).