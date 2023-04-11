وزارة الداخلية باقليم كردستان ترفض تصريحات وزيرة الهجرة بخصوص نازحي سنجار

2023/04/11 | 15:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك نفت وزارة الداخلية باقليم كردستان العراق تصريحات وزيرة الهجرة العراقية ايفان فائق جابرو بخصوص نازحي سنجار.و اكدت وزارة داخلية الاقليم ان هناك اسباب معينة وراء عدم عودة النازحين و ليست حكومة اقليم كردستان كما صرحت جابرو.و بينت الوزارة ان اقليم كردستان استضاف مئات الآلاف من النازحين برحابة صدر و …

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