ترجيحات بحملة واسعة تطيح بالفاسدين في الانبار المتورطين بنهب مشاريع الاعمار

2023/04/11 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف مصدر امني في محافظة الانبار، الثلاثاء، ان المحاكم القضائية أصدرت...

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