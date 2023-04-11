الغزي: إنجاز 152 مشروعاً ضمن صندوق إعمار ذي قار

2023/04/11 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز 152 مشروعاً ضمن صندوق إعمار ذي قار، فيما أشار الى أن 106 مدارس نموذجية و5 مستشفيات في طور الإنشاء بالمحافظة.[…]

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