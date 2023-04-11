2023/04/11 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عيّنت بريطانيا ،اليوم الثلاثاء، امرأة للمرّة الأولى في منصب مدير جهاز المخابرات المعروف باسم مقر الاتصالات الحكومية.وأشار وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الذي أسند المنصب إلى آن كيست-باتلر، إلى أن سجّلها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تُعين امرأة بمنصب مدير جهاز المخابرات المركز الخبري الوطني.

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