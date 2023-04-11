وزير الدفاع يعفي قائدًا عسكريًا من منصبه

2023/04/11 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء، بإعفاء قائد عسكري من منصبه على خلفية تقصيره بتأمين متطلبات المقاتلين.

وذكر بيان مقتضب للوزارة وتلقته (بغداد اليوم) أن "وزير الدفاع وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة".

وأضاف كما قرر "عزله من منصبه وإحالته إلى الآمرة لتقصيره في تأمين متطلبات مقاتلي الفوج".

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