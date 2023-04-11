العراق يعاقب تركيا رسمياً.. الشروع بتطبيق غرامة المليار ونصف المليار دولار وتسليمها لبغداد

2023/04/11 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

كشفت شبكة "اوف شور اليرت" الامريكية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم طلب رسمي من وزارة النفط الى المحكمة الفدرالية الامريكية لتنفيذ الحكم الصادر بحق تركيا، واجبارها على دفع الغرامة التي قدرت بمليار ونصف المليار دولار امريكي.

وقالت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "السلطات العراقية شرعت بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر ضد انقرة الشهر الماضي وتضمن حكما بفرض غرامة مالية نتيجة لتصديرها النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة بغداد".

وأكدت أن "الإجراءات الرسمية تضمنت الان دعوى من وزارة النفط العراقية ضد وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لدى المحكمة الفدرالية الامريكية بهدف اجبار انقرة على دفع الغرامة"، بحسب وصفها.

وفي وقت سابق طلبت تركيا من العراق إعادة التفاوض على شروط الدفع المالي لتصدير النفط من كردستان العراق عبر موانئها عقب التوافق بين بغداد واربيل على إعادة ضخ النفط من الإقليم الى السوق العالمي، بحسب ما بينت شبكة "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي.

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