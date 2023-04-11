2023/04/11 | 15:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني، إحسان خاندوزي، أن إنشاء غرفة تجارية مشتركة بين طهران والرياض مطروحة على جدول الأعمال، مضيفا أن منظمة تنمية التجارة تسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق بين البلدين.

وقال إحسان خاندوزي، في أول مؤتمر صحفي: "نظرا إلى أن الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والسعودية مطروحة على جدول الأعمال، تسعى منظمة تنمية التجارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق بين البلدين.



وستكون الخطوة الأولى مرتكزة على إعادة العلاقات التجارية إلى مستوى المليار دولار على جدول الأعمال، وبالنظر إلى إرادة البلدين لاستئناف العلاقات الاقتصادية، نأمل في الوصول إلى الهدف التجاري المنشود".

وتابع: "لم يكن لدينا أي تفاعل تجاري في السنوات الممتدة بين 2018 إلى 2021، لكن بالطبع تم التصدير والتفاعل التجاري في العام الماضي، و لكن بالنظر إلى رغبة البلدين في استئناف العلاقات، لدينا عدة خطط لتطوير العلاقات الاقتصادية".

وأعلن الوزير الإيراني عن تسجيل نمو السيولة بنسبة 30 في المئة خلال العام الماضي، وقال: "بهذه الطريقة وصل معدل نمو السيولة إلى أدنى مستوى له في السنوات الأربع الماضية، وزيادة ميزانية البناء في الدولة من 12.7% إلى 17%".

وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية للبلاد سجلت العام الماضي 53166 مليون دولار، بحيث نمت بنسبة 9.7% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى معدل نمو شهدته البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تخطط لانشاء غرفة تجارة مشتركة بين إيران والسعودية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تخطط لانشاء غرفة تجارة مشتركة بين إيران والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).