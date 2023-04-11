"بفضل اجراءات البنك المركزي".. مصدر: انخفاض اسعار الدولار لأقل من 1400 الأيام المقبلة

2023/04/11 | 15:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اكد مسؤول حكومي، أن انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار يعود الى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ضمن الحزم لمعالجة ملف الدولار.

وكانت قيمة الدينار منذ نهاية العام الماضي، شهدت انخفاضا بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي، بتشديد الإجراءات على الحوالات المالية الصادرة من العراق.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "ارتفاع قيمة الدينار خلال الأيام الحالية يعود الى الحزم التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة الازمة، والتي تمثلت بتطبيق المعايير الدولية، مما جعل البنك الفيدرالي يقبل العديد من الحوالات الصادرة من البنوك العراقية".

وأضاف أن "العديد من رجال الاعمال قاموا بافتتاح حسابات مصرفية لشركاتهم والاستيراد مما قلل الطلب على الدولار في السوق الموازية"، مشيرا الى أن "الأيام المقبلة ستؤدي الى هبوط الدولار لاقل 1400 دينار."

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