2023/04/11 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخابرات تركيا في بغداد تكشف تحركات معارضيها في كردستان | الحصاد الإخباري

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