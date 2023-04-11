صدور حكم بحبس موظف انتحل صفة مسؤول في هيئة النزاهة

2023/04/11 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة صدور حكمٍّ حضوريٍّ على مُوظَّفٍ انتحل صفة مسؤول بأحد الأجهزة الرقابيَّـة، وتواصل مع أحد الإعلاميّين حول قضايا فساد.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حققت فيها وإحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المـركزيَّـة حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين بحقِّ مُوظَّفٍ في وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ مُنسَّبٍ إلى هيئة النزاهة؛ لإقدامه على انتحال صفة معاون مدير عام في الهيئة، والتواصل مع الإعلامي (حيدر الحمداني)، لمعرفة الجهات التي تزوده بملف فسادٍ في إحدى الوزارات، وإفشاء معلومات تتعلق بعمل الهيئة.

وتابعت مُوضحةً أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة ومحضر الضبط الأصولي، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته وفق القرار المادة (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).

وسبق للهيئة أنْ دعت المواطنين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الاحتيال وانتحال الصفة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك، حاثةً على زيارة موقعها الرسميّ؛ للاطلاع على سبل الإبلاغ عن حالات الفساد.



ملاحظة: تم ذكر اسم الإعلامي بناءً على طلبه.

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