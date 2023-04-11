الدروس الخصوصية جعلت الأسر العراقية تنظر بدونية الى المدارس الحكومية

2023/04/11 | 15:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن الفريق الوزاري لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد عن...

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