وكلاء الأمن الوطني يصدر توجيهاً يخص الأمن الاجتماعي وأزمة السكن

2023/04/11 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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وافق مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، على إبرام مذكرات تفاهم للتعاون الأمني والاستخباري بين العراق ودول العالم، فيما أصدر توجيهاً يخص الأمن الاجتماعي وأزمة السكن.

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