2023/04/11 | 15:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصر دريد: لا رغبة ولا حتى قدرة موجودة تسعى لقطع دابر تسلل الارهاب وتهريب البضائع للعراق | مواقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cOqHDlcpmqI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصر دريد: لا رغبة ولا حتى قدرة موجودة تسعى لقطع دابر تسلل الارهاب وتهريب البضائع للعراق | مواقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناصر دريد: لا رغبة ولا حتى قدرة موجودة تسعى لقطع دابر تسلل الارهاب وتهريب البضائع للعراق | مواقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).