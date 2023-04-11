الثقافة النيابية تستضيف رئيس شبكة الاعلام العراقي بشأن تعديل قانون الشبكة

2023/04/11 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام في مجلس النواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم، بشأن التعديل الثاني لقانون الشبكة، والاستماع للملاحظات والمقترحات الخاصة بذلك، فضلا عن مناقشة موازنة الشبكة.

وبينت النائب الاول لرئيس اللجنة والاعضاء، اثناء الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة بمبنى البرلمان اليوم ان التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المعدل، تسير وفق الخطة المرسومة التي وضعتها اللجنة، فضلا عن التعديل المرسل من الحكومة، وايلاء موازنة الشبكة اهمية كبيرة من اجل تفعيل انتاج الدراما والبرامج المختلفة في وسائلها.

واكدت اللجنة على ضرورة انسيابية عمل الشبكة وممارسة الادوار المناطة برئيس الشبكة ورئيس واعضاء مجلس امنائها، لتقديم الخدمات الاعلامية لجميع شرائح المجتمع العراقي، والفصل بين الصلاحيات التي رسمها القانون النافذ، مشيرة الى ان الشبكة مرتبطة باللجنة وتتمتع باستقلاليتها التي حكمتها الانظمة والقوانين.وقررت اللجنة استضافة المتخصصين في الجانب الاعلامي خلال الايام القادمة وعقد جلسات مكثفة من اجل الانتهاء من التعديل الثاني بعد رفعه لرئاسة مجلس النواب للقراءة الثانية.

فيما كشفت اللجنة عن عزمها لزيارة رئاسة الشبكة ومجلس الامناء للاطلاع على واقع الحال خلال الايام القادمة لتذليل العقبات التي تواجه عمل الشبكة.

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