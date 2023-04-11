مسؤول أوكراني يقلل من أهمية وثائق

2023/04/11 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن بعض المعلومات الواردة في وثائق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، التي تم تسريبها "لم تكن سرية على الإطلاق".

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