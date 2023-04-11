2023/04/11 | 16:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن اضافة خدمة الكترونية للتبليغ عن الفساد الإداري والمالي المتعلق بعمل منتسبيها.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري واستكمالاً لإجراءات الإصلاح وتقويم الأداء التي تتوافق مع إستراتيجية وزارة الداخلية وأولوياتها المرتكزة على المنهاج الحكومي والتي يأتي في مقدمتها مكافحة الفساد […]

ظهرت المقالة الداخلية تضيف خدمة الكترونية للتبليغ عن الفساد الإداري والمالي المتعلق بعمل منتسبيها أولاً على ايرث نيوز.

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