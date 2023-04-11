2023/04/11 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزلزال وقع على عمق 10.27 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب ولاية تركية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب ولاية تركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).