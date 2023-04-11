دورتموند.. نجاح عملية تحرير سنجاب

2023/04/11 | 16:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة الإطفاء في دورتموند إنها تلقت بعد ظهر الاثنين بلاغا من سيدة تقول إنها لاحظت سنجابا في محنة عقب مشاهدة رأسه يحدق من بالوعة في الطريق.

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